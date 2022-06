Dybala ‘bloccato’ da Lukaku ma senza inserimenti. Offerta Inter resta – Sky

Su Dybala, ormai da un paio di settimane, non ci sono più novità di spessore complice il ritorno di Lukaku all’Inter. Questo però non significa che l’interesse sia scemato, come ribadito lunedì da Marotta (vedi articolo). Su Sky Sport 24 si fa il punto.

VOLONTÀ CONFERMATA – Per Paulo Dybala l’Inter non ha certo mollato la presa. L’argentino, che oggi conclude il suo contratto con la Juventus (vedi articolo), continua a interessare ai nerazzurri. Marco Demicheli su Sky Sport 24 segnala gli scenari: «L’offerta dell’Inter rimane quella di un quadriennale da cinque milioni a stagione. Poi c’è stata l’accelerata per Romelu Lukaku e il discorso è rimasto bloccato lì per i nerazzurri. Vedremo in queste settimane se il Milan stesso proverà a inserirsi e se Dybala abbasserà le pretese. A sei milioni non ci sono squadre andate avanti nei discorsi, dovesse abbassarle invece Dybala è un giocatore che può interessare a tanti».