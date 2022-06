Bremer, in giornata incontro fra Inter e Torino! Volontà di chiudere – TS

A differenza di quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, quest’oggi ci sarà un incontro fra Inter e Torino per Bremer. I nerazzurri sperano di chiudere l’operazione

INCONTRO – Questa potrebbe essere una giornata importante per il futuro di Geison Bremer. Secondo Tuttosport infatti nella giornata odierna andrà in scena un incontro fra Inter e Torino per discutere del difensore brasiliano: la volontà del club nerazzurro è quella di chiudere e regalare un altro rinforzo ad Inzaghi. I granata partono da una richiesta di 50 milioni: l’obiettivo è quello di abbassare le richieste, consapevoli del patto che esiste fra il Torino ed il difensore. L’Inter, infatti, spera di chiudere a 25-30 milioni con l’inserimento di una contropartita che dovrebbe essere Cesare Casadei: per lui, scrive il quotidiano, si prospetta un percorso “alla Pobega”, in prestito dal Milan e valorizzato da Juric.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte