Bremer, anche il Torino pensa al mercato e ora ha fretta di chiudere

Bremer in uscita dal Torino, anche il club granata deve fare mercato e quindi adesso ha necessità di incassare qualcosa da poter reinvestire. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

FRETTA DI CHIUDERE – Gleison Bremer come ormai noto da tempo, ha un accordo con l’Inter almeno dallo scorso gennaio. La priorità del calciatore è quella di giocare la UEFA Champions League così ribadito nel corso dell’intervista in una TV brasiliana (vedi articolo). La società nerazzurra ha una priorità, ma il difensore non aspetterà a lungo, e allo stesso tempo adesso il Torino ha fretta di chiudere, ecco perché potrebbe essere il momento giusto per cercare di abbassare le pretese del club granata che vuole e deve fare mercato. Oumar Solet è il primo nome nella lista dei granata per sostituire Bremer. Tra gli obiettivi anche Joao Pedro del Cagliari, fortemente voluto dal Galatasaray. La dirigenza nerazzurra vuole provare a chiudere quanto prima l’affare Bremer per evitare l’inserimento di squadra straniere, o Juventus (in caso di cessione di De Ligt).