Bremer, l’Inter in mattinata vede Cairo. Skriniar al PSG? Ecco quando − Rai

Settimana fitta di impegni per l’Inter che tra poche ore vedrà il Torino per chiudere Bremer. Imminente anche la cessione di Skriniar. Il PSG pronto a chiudere

SETTIMANA CALDISSIMA − Ciro Venerato aggiorna sulla situazione di mercato dell’Inter: «Inter e Juventus hanno un mercato parallelo riguardo ai difensori. Matthijs De Ligt andrà in Germania, presto le visite mediche con il Bayern Monaco. Ora ha un tesoretto da reinvestire. L’Inter domani mattina ha un incontro con Urbano Cairo per Gleison Bremer. C’è da convincere il presidente del Torino: l’Inter mette sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino del giovane Cesare Casadei che valuta sette milioni. Cairo valuta Bremer più di 40 milioni, da capire se abbasserà le pretese. Intanto, martedì l’Inter incontrerà i dirigenti del PSG per cedere Milan Skriniar. Con i suoi soldi, pronto Nikola Milenkovic che andrebbe a rimpiazzare Andrea Ranocchia». L’esperto di mercato si è espresso all’interno degli studi della Domenica Sportiva estate su Rai Due.