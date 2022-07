Prima Pagina IN Edicola: Bremer, Inter attenta. Dybala dirotta su Mourinho

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Dybala, oggi il sì. Trattativa con la Roma verso la conclusione, il Napoli in agguato. De Ligt al Bayern, 80 milioni: La Juve ne offre oltre 40 per Bremer. Accordo raggiunto per l’olandese. Corsa al granata: il club bianconero sorpassa l’Inter che incontra il Toro.

TUTTOSPORT

De Ligt-Bayern è fatta! Bremer, la Juve ci prova ancora. Oggi incontro Cairo-Marotta: se la proposta dell’Inter non soddisfa, strada aperta per i bianconeri. Milenkovic, Gabriel e Pau Torres le alternative. Dybala dirotta su Mou.