Dybala, l’Inter si è tirata fuori! Lo ha colpito una frase di Mourinho − Rai

Per Dybala, la Roma è ad oggi la squadra più accreditata per prenderlo. L’Inter si è tagliata ufficialmente fuori, niente più Joya. Inoltre, l’argentino è stato colpito da una frase di Mourinho

LA FRASE − Sulla situazione Dybala ne ha parlato anche Ciro Venerato alla Domenica sportiva estate. Così l’esperto di mercato: «L’Inter si è ufficialmente chiamata fuori, non ne parleremo più dell’Inter. Si terrà Joaquin Correa ed Edin Dzeko, Dybala non vuole più l’Inter. Oggi alle 14 a Torino c’è stato l’incontro tra Pinto e l’entourage del giocatore. L’accordo tra la Roma e i procuratori di Dybala è già stato raggiunto. Si aspetta la risposta della Joya che ha chiesto un po’ di tempo. Ogni momento può essere quello buono, la Roma è la squadra più accreditata. Due telefonate di José Mourinho, la seconda sette giorni fa. Una frase di Mourinho ha colpito Dybala: ‘Con me vincerai il pallone d’oro’».