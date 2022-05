Bremer a prescindere da Bastoni! Sul difensore interesse da Premier League – SM

Bremer è l’obiettivo principale in difesa dell’Inter, e secondo Sportmediaset il calciatore piace a prescindere dalla cessione o meno di Alessandro Bastoni.

IN DIFESA – L’Inter terminata la stagione non ha perso tempo e si è ritrovata subito per pianificare la prossima stagione. Tra colpi in entrata e in uscita, il nome più caldo in queste ore è quello di Gleison Bremer. La società segue da più tempo il difensore brasiliano e vuole fortemente aggiudicarsi quanto prima le sue prestazioni. Il calciatore piace indipendentemente dalla cessione o meno di Alessandro Bastoni. Sul difensore, valutato 60 milioni, ci sono Tottenham e Manchester United.

Fonte: Sportmediaset