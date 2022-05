Graziani: «Striscione Milan? Stupidata, offensivo! Inter, mancata una cosa»

L’Inter non ha portato a casa lo scudetto, vinto dal Milan con due punti di vantaggio (vedi articolo). Ciccio Graziani, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, commenta i demeriti dei nerazzurri ma anche gli striscioni offensivi apparsi durante la festa scudetto dei rossoneri

EPISODIO – L’Inter e il Milan si sono date battaglia fino all’ultima giornata per la conquista dello scudetto. A far discutere adesso sono alcuni striscioni offensivi apparsi durante la festa dei rossoneri, episodio che Ciccio Graziani condanna: «Intanto il Milan non c’entra nulla. Qui si tratta di una stupidata da parte di due calciatori (Krunic e Maignan, ndr) che raccogliendo uno striscione dei tifosi hanno esposto la loro immagine ed è stato un episodio molto offensivo nei confronti della squadra rivale, ai quali sono i primi loro a dover dire grazie perché se abbiamo visto un campionato avvincente è anche grazie alla forza dell’Inter che ha dato battaglia fino alla fine. Io proporrei una multa salatissima per quei due calciatori e se fossi la federazione penserei a un provvedimento disciplinare».

ERRORI – Graziani parla poi dei demeriti dell’Inter e di alcuni episodi negativi che hanno visto protagonisti Samir Handanovic e Ionut Radu: «Io continuo a pensare che l’Inter individualmente sia tecnicamente più forte del Milan ma questo a volte non basta. Il Milan è stata la squadra più continua e completa, quella che ha retto bene le pressioni. In questo l’Inter è venuta meno forse. Scudetto perso dall’Inter per colpa dei portieri? Con i se e i ma non si fa la storia. Handanovic ha fatto parate straordinarie anche quest’anno. Poi è successo che ha preso gol che evitabili, tipo quello di Giroud ma lì ha sbagliato anche de Vrij a farlo girare in quel modo. Ci sono stati una serie di episodi che hanno visto protagonista Handanovic e altri calciatori dell’Inter ma l’altra squadra non ha vinto per questi errori. Continuo ad avere grande stima per Handanovic, anche se qualche episodio lo ha visto protagonista in negativo».

CROCEVIA – Graziani conclude parlando di due momenti chiave della corsa scudetto: «Bologna e derby partite cruciali? Per il Milan c’è stata anche la partita di Napoli e la Lazio. È chiaro che a un certo punto l’Inter con 7 punti su 21 ha rimesso in gioco sia Milan che Napoli. Per l’Inter la partita chiave è stata la non vittoria a Bologna perché aveva il destino tra le proprie mani, non avendo vinto ha dato un bonus in più al Milan per tornare competitivo. È lì che il Milan ha fatto il grande salto di qualità».