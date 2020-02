Branchini avverte l’Inter: “Icardi-Juventus? Non lo escludo! Su Perisic…”

Branchini ha parlato di mercato internazionale ai microfoni di “TMW Radio”. Il noto agente e intermediario si è soffermato anche su tematiche legate all’Inter: il futuro di Mauro Icardi, continuamente accostato alla Juventus e Ivan Perisic. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO INCERTO – Giovanni Branchini esprime la sua opinione sul futuro di Icardi: «Credo che il PSG debba decidere cosa fare nel suo futuro. Questa è la cosa più importante. In base a quello, a seconda di chi sarà il tecnico, deciderà. Penso che Tuchel sia contento di Icardi, ma se ci sarà un cambio servirà capire quali giocatori resteranno. Penso a Cavani, Mbappé, Neymar e lo stesso argentino. Un tentativo della Juve? Non mi sento di escludere niente… Ma onestamente non vedo la cosa come imminente. La Juventus oggi è estremamente concentrata sulla sua stagione e il PSG altrettanto».

SGUARDO IN CASA BAYERN – Giovanni Branchini parla anche della stagione di Perisic: «Stava facendo bene, giocando e segnando con regolarità. Purtroppo si è infortunato, il recupero è ben avviato ma questa è la fase in cui ci si gioca tutto. Di voci ce ne sono tante, ma i giochi si decidono adesso. Chi in questi mesi dovesse essere protagonista si giocherà bene le proprie carte».