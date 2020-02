Milan-Torino: ancora Rebic! Vittoria di misura: Ibrahimovic a secco, 1-0

Milan-Torino è appena terminata con il punteggio di 1-0. I rossoneri portano a casa tre punti importanti, dopo la sconfitta contro l’Inter: decisivo ancora una volta Ante Rebic, mentre Zlatan Ibrahimovic non segna. I granata tentano di reagire nel secondo tempo, ma non trovano il pareggio e occasioni da gol nitide

VITTORIA DI MISURA – La squadra di Pioli parte meglio degli avversari. Zlatan Ibrahimovic anche stasera è l’epicentro del gioco rossonero, ma ci prova anche Paquetà. Al 25esimo, l’evento chiave: Ante Rebic spara all’angolino dopo l’assist di Samu Castillejo, è 1-0. Milan-Torino cambia nella ripresa: i granata entrano meglio in campo e tentano di sfondare soprattutto con Ansaldi. Sono poche le vere occasioni create dagli ospiti e il risultato non cambia: 1-0 per il Milan dopo la sconfitta nel derby.