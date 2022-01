Boga all’Atalanta apre il domino delle punte: coinvolta anche l’Inter

L’ufficialità di Jeremie Boga dal Sassuolo all’Atalanta apre l’effetto domino delle punte. Un movimento che spinge Caicedo verso l’Inter.

EFFETTO DOMINO – È arrivata l’ufficialità di Jeremie Boga all’Atalanta. Un colpo che causa un effetto domino di attaccanti, che coinvolge anche l’Inter. L’arrivo dell’ivoriano a Bergamo, infatti, conferma la partenza di Piccoli in direzione Genoa. Con i rossoblu che di fatto a questo punto possono liberare Felipe Caicedo, giocatore su cui l’Inter ha messo gli occhi per rinforzare il reparto offensivo. Sono ore calde sul mercato, per i nerazzurri e non solo.