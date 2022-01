Coppa Italia, ufficiale la data di Inter-Roma. Indizio anche sul derby

L’Inter si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 3-2 l’Empoli. Poco fa è uscita la data ufficiale dei quarti di finale dove i nerazzurri sfideranno al Roma di Jose Mourinho a San Siro. Ecco tutti gli accoppiamenti con le date e gli orari.

INDIZIO – L’Inter come detto ha staccato il pass per i quarti di finale vincendo ai supplementari contro l’Empoli 3-2 negli ottavi. La Coppa Italia è un obiettivo è per continuare a seguire la finale e il trofeo c’è da battere la Roma nei quarti. Quando? La partita si giocherà l’8 febbraio alle 21 allo stadio San Siro e questo dà inevitabilmente un indizio anche per il derby. L’Inter infatti sfiderà il Milan prima di questo impegno e, guardando alla data dei quarti di finale, è molto probabile che lo farà il 5 febbraio, di sabato.

Inter-Roma 8 febbraio ore 21

Milan-Lazio 9 febbraio ore 21

Atalanta-Fiorentina 10 febbraio ore 18

Juventus-Sassuolo 10 febbraio ore 21