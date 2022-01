Sensi, attesa per il via libera. Valutazioni in due ruoli per l’Inter – Sky

In casa Inter proseguono le valutazioni sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Stefano Sensi è in attesa del via libera per il passaggio alla Sampdoria, mentre gli uomini mercato nerazzurri guardano con interesse ad alcuni profili sia per l’attacco che per la fascia sinistra.

MERCATO ATTIVO – Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, sono ore calde per l’Inter sul mercato. Queste le sue parole sulla situazione: «L’incontro di mercato si svolgerà nelle prossime ore in via telematica. Sensi è in attesa di avere il via libera per andare in prestito alla Sampdoria e ritrovare quei minuti in campo di cui ha bisogno. Si parlerà anche dell’esterno sinistro e si cercherà di capire se si riuscirà ad affondare il colpo per un profilo interessante. Valutazioni, poi, anche per la punta».