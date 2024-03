Bento alla Julio Cesar: il piano dell’Inter! Prezzo e doppia apertura − CdS

Bento continua a rimanere nella lista dei dirigenti dell’Inter come futuro portiere nerazzurro. Il piano è quello di ripetere il percorso intrapreso da Julio Cesar. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c’è un doppio canale aperto.

LA PORTA − Piena fiducia a Yann Sommer, ma le 35 primavere ‘obbligano’ l’Inter a guardarsi intorno per opzionare e definire il futuro della porta. Il nome di Bento dell’Athletico Paranaense rimane sempre in primo piano. Dopo il nulla di fatto della scorsa estate, col club brasiliano recidivo, l’Inter potrebbe riprovarci seriamente. Il piano è quello di fargli ripetere il percorso glorioso intrapreso da Julio Cesar, quando arrivò all’Inter facendo sei mesi al Chievo senza giocare. Poi qualche partita dalla stagione 2005-06 con Toldo titolare e poi a prendere le redini definitive dalla porta dalla stagione 2006-07. Per Bento la prospettiva è simile: fargli fare da secondo al primo anno per poi diventare il titolare da quello successivo. Riferisce il Corriere dello Sport, c’è un doppio canale preferenziale aperto. Uno quello dello stesso Athletico Paranaense, rimasto in buonissimi rapporti con l’Inter, grazie al fatto che il club nerazzurro la scorsa estate non ha insistito dopo il primo no dei brasiliani. Il secondo con Bento, che ad oggi vede solo l’Inter. Quanto al prezzo, più o meno è rimasto simile a quello di un anno fa: ossia 12 milioni di euro. Con 2-3 in aggiunta, Marotta e Ausilio potrebbero fare bingo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno