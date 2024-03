Acerbi, destino a ore: prima dell’Empoli si saprà! L’Inter avvisa gli altri − CdS

Francesco Acerbi domani sarà ascoltato dal procuratore Chiné per dare la sua versione dei fatti in merito ai presunti insulti razzisti pronunciati contro Juan Jesus durante Inter-Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport, il verdetto del Giudice Sportivo non tarderà ad arrivare. Avvisati anche i compagni.

ATTESA − Sono ore di attesa in casa Inter per capire il destino di Acerbi. Domani il difensore sarà ascoltato dalla Procura Federale tramite un videocollegamento direttamente dalla Pinetina. Con lui ci sarà l’avvocato Capellini e un dirigente della Procura, mentre in video da Roma presidierà il procuratore Chiné. Bisognerà ascoltare la versione di Acerbi, che ha già ribadito per tre volte la sua estraneità dai presunti insulti razzisti proferiti contro Juan Jesus del Napoli. Lo stesso brasiliano, già a Roma, forse sarebbe già stato ascoltato. Ovviamente ci si baserà su alcune immagini, ovvero su quelle in cui Acerbi e Juan Jesus parlano fra di loro durante una ripartenza dell’Inter. Episodio che avviene subito dopo la colluttazione nell’area di rigore nerazzurra, da cui poi sarebbero stati pronunciati le famose frasi razziste. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’Inter ha raccomandato gli altri compagni, in giro per il mondo con le proprie nazionali, di non dire nulla in merito. Il tutto per evitare un eventuale cortocircuito, dopo le parole, a tal proposito, dello stesso Acerbi in stazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno