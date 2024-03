Buchanan scalpita, ora Inzaghi lo vede di più! Cresce un’ipotesi − CdS

Il momento di Buchanan sembra essere arrivato. Il laterale canadese, appena 33′ complessivi in stagione, scalpita per prendersi l’Inter. Inzaghi ora lo vede di più e il Corriere dello Sport ipotizza uno scenario.

MOMENTO − Tajon Buchanan scalpita per prendersi l’Inter. Sono solamente 33′ i minuti complessivi concessi in questa stagione da Simone Inzaghi all’esterno canadese. Gli ultimi a Inter-Napoli, quando dopo il pareggio di Juan Jesus, il tecnico ha deciso di buttarlo nella mischia per l’arrembaggio finale. Anche in questo caso, buoni i segnali dell’ex Bruges. Buchanan, dopo Salernitana e Lecce e il quasi impiego contro l’Atletico Madrid, ha accumulato alcuni minuti nelle gambe, pochini in realtà per farsi conoscere appieno. Ma le prime sensazioni sono state comunque positive. Il ragazzo c’è e ha soprattutto caratteristiche totalmente diverse da quelle di qualsiasi altro giocatore nell’organico interista. Secondo il Corriere dello Sport, ora Inzaghi lo vede di più, tanto che contro l’Empoli ha chance di prendersi la maglia da titolare. Il ragazzo rientrerà a Milano solamente ad inizio settimana prossima, dopo aver disputato la sfida contro Trinidad&Tobago col suo Canada sabato.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua