Belotti, anche l’Inter si informa. Ma occhio all’incastro con altri club – Sky

Belotti è in scadenza di contratto fra undici mesi col Torino, sta trattando il rinnovo ma per ora non c’è un accordo. Sky Sport mette anche l’Inter fra le squadre che hanno richiesto informazioni, ma non sono i nerazzurri i favoriti.

IL GIRO – Andrea Belotti all’Inter? Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport anche i nerazzurri si sono informati della situazione del capitano del Torino, che è in scadenza e non sta rinnovando il contratto. Tuttavia per lui è più probabile un’altra destinazione, con due su tre che riguardano proprio l’Inter. Può andare all’Atalanta, in caso di cessione di Duvan Zapata, o alla Roma con l’addio di Edin Dzeko. La terza opzione è lo Zenit, in Russia. Belotti quindi potrebbe essere, più che altro, il nome che sblocca uno dei due sostituti di Romelu Lukaku all’Inter.