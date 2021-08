Dumfries-Inter, ripresi i contatti col PSV Eindhoven. Accelerata dopo Lukaku

Dumfries, come anticipato venerdì (vedi articolo), non era fra i convocati per la Supercoppa d’Olanda Ajax-PSV Eindhoven, finita 0-3. Secondo Gianluca Di Marzio il laterale si avvicina all’Inter.

ACCELERATA – Con l’uscita di Romelu Lukaku, secondo Gianluca Di Marzio, l’Inter vuole completare tre acquisti. Uno è Denzel Dumfries, stasera non convocato per Ajax-PSV Eindhoven. Con il club olandese sono ripresi i contatti e il laterale resta la prima scelta nel ruolo. Poi confermati i nomi di Duvan Zapata (vedi articolo) ed Edin Dzeko (vedi articolo). Come alternative Joaquin Correa se non si dovesse riuscire a raggiungere l’accordo con l’Atalanta, mentre senza arrivare al bosniaco si pensa a Gianluca Scamacca. Ma intanto si può chiudere per Dumfries.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com