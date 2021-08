Dzeko non gioca, la Roma sprofonda: perde 5-2, tre espulsi più Mourinho!

Dzeko non ha giocato l’amichevole Betis-Roma, e questo non fa altro che aumentare le voci sull’Inter (vedi articolo). Naufragio dei giallorossi: perdono 5-2 con tre espulsioni più Mourinho.

UN DISASTRO – La Roma perde 5-2 in amichevole contro il Real Betis ed Edin Dzeko non gioca. La notizia per l’Inter è che il bosniaco resta novanta minuti in panchina, per i giallorossi il grande nervosismo. In gol per José Mourinho al 28′ Eldor Shomurodov e al 51′ Gianluca Mancini. Quest’ultimo protesta dopo il momentaneo 3-2, segnato di mano, mentre Lorenzo Pellegrini, Mourinho e il preparatore dei portieri Nuno Santos vengono espulsi per lo stesso motivo. Il rosso lo vedono pure lo stesso Mancini (65′, secondo giallo), un altro componente dello staff tecnico giallorosso (Joao Sacramento) e Rick Karsdorp (78′, fallaccio). Per Dzeko ora il ritorno in Italia e, secondo le voci di serata, il trasferimento all’Inter.