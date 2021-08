Dumfries, l’allenatore del PSV: «Ha chiesto di essere ceduto». All’Inter?

Dumfries, come già avvenuto martedì in Champions League (vedi articolo), non è fra i convocati del PSV Eindhoven per la supercoppa olandese di domani (ore 20) con l’Ajax. L’allenatore Schmidt conferma la volontà di cessione: sarà Inter?

OPZIONE CONCRETA – Anche in serata si è parlato di Denzel Dumfries come soluzione preferita per l’Inter (vedi articolo). Il laterale olandese è in uscita e non ci sono più dubbi sul fatto che lascerà il club. Lo conferma anche il suo (prossimo ex) allenatore, Roger Schmidt: «Dumfries? Tutti sanno che vuole essere ceduto. Ha presentato una richiesta di trasferimento al PSV Eindhoven e il club l’ha accettata. Per questo non fa parte dei convocati».

Fonte: PSV.nl