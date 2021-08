Prima Pagina IN Edicola: Inter, Dzeko con Zapata per Lukaku. La Roma lo libera

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Dzeko con Zapata. Lukaku al Chelsea per 115 milioni: saranno due i sostituti. Il bosniaco pronto: via libera della Roma. Sì di Zhang al rilancio di Abramovich. E Romelu ha chiesto di non giocare oggi a Parma. A Edin offerto un biennale da 5,5 milioni.

TUTTOSPORT

Inter, Dzeko con Zapata. Lukaku-Chelsea: sì. Il belga ha chiesto di non allenarsi e di saltare la partita di oggi col Parma.