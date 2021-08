Bellerin non trattato direttamente dall’Inter, Nandez sì: incognita sul riscatto – Sky

Bellerin e Nandez sono i due nomi caldi per l’Inter, che punta a regalarsi un nuovo esterno destro, pur trattando due profili diversi. Come riportato da “Sky Sport”, le trattative con Arsenal e Cagliari viaggiano a modalità e velocità diverse. Qualche dubbio sull’impegno di riscatto

BELLERIN – Il mercato dell’Inter va avanti tenendo in piedi entrambe le ipotesi per la fascia destra. Con l’Arsenal è l’agente di Hector Bellerin a portare avanti i discorsi per l’Inter, avendo il totale apprezzamento del suo assistito alla destinazione nerazzurra. L’Arsenal è disponibile ad accettare la formula del prestito, ma prima di far partire Bellerin serve soddisfare la richiesta del tecnico Mikel Arteta (vedi articolo). Inoltre, bisogna ancora capire le cifre richieste dall’Arsenal per il suo esterno destro spagnolo.

NANDEZ – A differenza di Bellerin, con il Cagliari per Nahitan Nandez è direttamente l’Inter a trattare. Domani è fissato un nuovo incontro tra le parti per cercare l’intesa giusta. Anche qui il problema non è la formula del prestito con diritto di riscatto ma solo le cifre. Il Cagliari chiede 5 milioni di euro per il prestito oneroso. L’Inter vorrebbe spendere meno per evitare di impegnarsi per un prestito senza certezza di riscatto. Nelle prossime ore si riparlerà di Radja Nainggolan, Martin Satriano e altri giocatori che potrebbero trasferirsi da Milano a Cagliari nell’operazione Nandez. La trattativa per il jolly uruguayano, comunque, è più avanti rispetto a quella per Bellerin.