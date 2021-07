Bellerin-Inter, l’ostacolo ora si chiama Arteta: richiesta precisa all’Arsenal – Sky

Bellerin vuole solo l’Inter, che non aspetta altro che cogliere questa opportunità di mercato. Come riportato da “Sky Sport”, l’apertura dell’Arsenal ancora non basta a trasferire l’esterno destro a Milano a causa della volontà del tecnico Arteta. Servirà un altro incastro

NUOVO OSTACOLO – L’apertura dell’Arsenal per Hector Bellerin, che vuole trasferirsi a Milano, è una buona notizia per l’Inter. Ma non è l’unica notizia delle ultime ore. L’operazione per il classe ’95 spagnolo può andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto, proprio come auspicava la società nerazzurra. L’ostacolo adesso è il tecnico Mikel Arteta, che già non vuole rinunciare al connazionale Bellerin, visto la stima che nutre nei suoi confronti. In più, in caso di cessione necessaria, chiede quantomeno un sostituto all’altezza del ruolo. L’Inter dovrà fare i conti con le priorità dell’Arsenal, che prima di liberare Bellerin dovrà trovare un esterno basso a destro da regalare ad Arteta, che non reputa all’altezza gli attuali terzini destri in rosa (l’ex interista Cedric Soares e altri adattabili, ndr). Sarà Bellerin il nuovo esterno destro dell’Inter o l’avrà vinta Arteta? Nel frattempo non vanno dimenticate le altre trattative che l’Inter sta conducendo per la fascia destra.