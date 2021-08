Lautaro Martinez torna ma può (ri)partire: l’Inter fissa la cifra per cederlo – Sky

Lautaro Martinez nelle prossime ore inizierà ufficialmente una nuova stagione da calciatore dell’Inter, in attesa delle novità di mercato e non. Secondo quanto raccolto da “Sky Sport”, le negoziazioni per il nuovo contratto sono ancora ferme e si inizia a ragionare sulla cifra da incassare in caso di cessione entro questo mese

FUTURO IN BILICO – Domani Lautaro Martinez è atteso ad Appiano Gentile per iniziare il ritiro pre-campionato dopo le vacanze post-Copa America 2021. L’attaccante argentino, però, non è sicuro di restare all’Inter quest’estate. Gli incontri tra le parti per il rinnovo finora non hanno fatto trovato un accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Pertanto si valuta anche l’ipotesi addio, senza rinnovo (vedi articolo). Non si tratta di una cessione necessaria né obbligata per l’Inter, ma può andare in porto solo senza accordo e soprattutto se arrivano offerte di almeno 60 milioni di euro. A queste cifre l’Inter potrebbe pensarci. L’Atletico Madrid si è fatto avanti già da tempo per Lautaro Martinez. Negli ultimi giorni si segnala anche l’interessamento dell’Arsenal, che ha fatto il suo nome all’Inter nel corso della trattativa per Hector Bellerin (vedi aggiornamento). Per completezza di informazione, la cifra ipotizzata (60 milioni, ndr) appare piuttosto bassa per far sì che l’Inter ceda Lautaro Martinez in questa sessione di mercato. Aspettando novità ambo le parti…