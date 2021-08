Lautaro Martinez e il paradosso-ingaggio: Inter, corda da non tirare

Lautaro Martinez torna ripetutamente al centro delle voci di mercato dell’Inter, o per le trattative sul rinnovo, o per un’eventuale cessione. La volontà di entrambe le parti è chiara, tuttavia al momento è tutto fermo. Il club dovrà sbloccare la situazione quanto prima.

CONDIZIONE PARADOSSALE – Lautaro Martinez è un punto fermo dell’Inter Campione d’Italia, e nessuno esclude che possa rimanerlo a lungo. Il numero 10 ha già rifiutato offerte importanti in passato, su tutte quella del Barcellona (vedi intervista). Tuttavia urge aggiustare la sua situazione contrattuale. Il Toro ha altri due anni di contratto con l’Inter, a 2,5 milioni annui di stipendio. Ossia un anno di contratto in meno e appena 500mila euro di stipendio in più rispetto ad Andrea Pinamonti, quarta punta nerazzurra (mercato permettendo). Una condizione difficile da continuare ad accettare per il secondo violino della squadra Campione d’Italia, che ritiene giustamente di meritare pieno riconoscimento del suo valore.

TRATTATIVA FERMA – Non a caso, già nel tardo inverno 2021 era stato raggiunto un accordo tra l’Inter e l’entourage del giocatore per un adeguamento del contratto. Prolungamento di un anno e ingaggio da 4,5 milioni di euro. Condizioni che renderebbero così Lautaro Martinez uno dei giocatori più remunerati in rosa, avvicinandosi anche in questo “campo” al fido compagno Romelu Lukaku. Poi ad aprile il 10 argentino – Campione anche del Sudamerica in carica – cambia agente passando alla FootFeel International Sport Management di Alejandro Camano (agente anche di Achraf Hakimi). Col nuovo procuratore le trattative non hanno fatto passi avanti, tanto che Camano inizia a spaventare il club ventilando possibili offerte irrinunciabili (vedi focus), replicando quanto già visto con l’ex laterale marocchino.

Lautaro Martinez e l’Inter: una sola strada per il club

EVOLUZIONE FUTURA – Avendo ancora due anni di contratto con l’Inter, chiunque voglia acquistare Lautaro Martinez deve sborsare una cifra importante. E il mercato asfittico fa il gioco dei nerazzurri in tal senso: esclusi i club di Premier League, nessuno può offrire al 10 nerazzurro uno stipendio da top player contestualmente ad un esborso di 70-80 milioni (almeno, per l’Inter). Tuttavia questo non concede alibi al club di Viale della Liberazione. Serve sistemare quanto prima la situazione contrattuale del Toro, sia per valorizzare al meglio il calciatore, sia per evitare di compromettere il rapporto (come avviene spesso dall’altra parte del Naviglio).