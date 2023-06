Bellanova-Torino in attesa, accordo col Cagliari ma non chiusa – Sky

Bellanova stasera è protagonista suo malgrado, complice l’assurdo gol non concesso in Francia-Italia agli Europei Under-21 (vedi articolo). Sul mercato, segnala Sky Sport, per l’esterno fino al 30 giugno all’Inter non c’è ancora accordo col Torino.

ANCORA DA COMPLETARE – L’Inter non ha esercitato il riscatto per Raoul Bellanova, che terminerà il suo prestito il 30 giugno in attesa di nuovi sviluppi. Tornerà al Cagliari, ma è destinato a lasciare di nuovo la Sardegna. Sky Sport ribadisce come ci sia il Torino forte su di lui, ma attende l’OK definitivo del giocatore che al momento non c’è. I granata per Bellanova hanno un accordo con il Cagliari.