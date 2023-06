Thuram, più che azione di disturbo: scontro totale tra Inter e Milan – SI

Thuram piace tanto al Milan, ma secondo quanto riportato in questi minuti di Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia Mercato, l’Inter è tornata forte sul giocatore. Più di una semplice azione di “disturbo” come la definiscono molti.

