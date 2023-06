Bellanova derubato! Fa gol al 92’ con l’Italia Under-21: non visto

Una vergogna agli Europei Under-21: Italia letteralmente derubata del pareggio con la Francia al 92’. Aveva segnato Bellanova, ma arbitro e assistente non vedono il gol e i transalpini vincono 2-1.

IL SOLITO SCANDALO – Agli Europei Under-21 non c’è il VAR e l’imbarazzo degli arbitri si nota tutto derubando l’Italia. Vince 2-1 la Francia, ma è un risultato falsato dalle decisioni dell’arbitro olandese Allard Lindhout e dei suoi assistenti. La prima grande chance della partita è un colpo di testa di Giorgio Scalvini su corner di Sandro Tonali, che chiama alla gran parata Lucas Chevalier. Tre minuti dopo passa la Francia: cross basso di Pierre Kalulu da destra e splendida girata di tacco di Arnaud Kalimuendo. Un gol favoloso. Nel momento più difficile l’Italia ha la forza di reagire, con il pareggio al 36’: punizione di Tonali, stacco di Pietro Pellegri e palla in rete per l’1-1. Rovina però tutto Destiny Udogie, che al 62’ si addormenta in area facendosi rubare palla da Bradley Barcola per il facile tocco del 2-1. Da segnala come ci fosse un netto fallo a inizio azione, non visto dall’arbitro e senza che ci sia il VAR in questa competizione. Poi diventa protagonista Chevalier, con una tripla parata a un quarto d’ora dal termine. All’84’ Loic Badé stende Wilfried Gnonto lanciato a rete, rosso per fallo con chiara occasione da gol. E all’88’ l’Italia avrebbe l’occasione del pari, con Matteo Cancellieri che la spreca mandando alto a porta vuota su tiro di Gnonto parato da Chevalier. Assurdo però quello che succede al 92’: cross da sinistra, Raoul Bellanova colpisce di testa sul palo e Castello Lukeba respinge ben oltre la linea. Arbitro e assistente si tappano gli occhi, la Francia vince e per l’Italia (e Bellanova) è un furto colossale.