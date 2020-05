Il Barcellona saccheggia l’Inter? Non solo Lautaro Martinez: pure un altro

Il Barcellona dev’essersi fissato con l’Inter, dopo aver provocato le ultime due eliminazioni dei nerazzurri in Champions League. Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo c’è un altro giocatore nel mirino dei blaugrana, oltre a Lautaro Martinez per il quale ci sarebbe un’offerta altissima come ingaggio (vedi articolo).

QUANTI NE COMPRANO? – Ormai è noto: per la stampa catalana i problemi economici dati dal Coronavirus non esistono, almeno per il Barcellona. Anche oggi, per l’ennesima volta, il Mundo Deportivo parla di acquisti faraonici, con l’Inter ancora in mezzo. E per una volta non c’è Lautaro Martinez: “Super mercato. Il Barcellona cerca dei rinforzi in difesa: vuole un centrale e un terzino. Il mercato italiano offre proposte interessanti. Milan Skriniar dell’Inter, Daniele Rugani, Matthijs de Ligt e Mattia De Sciglio della Juventus sono nei radar, in operazioni con Samuel Umtiti e Nélson Semedo“.