Pedullà: “Lautaro Martinez, offerta Barcellona incredibile. Cortesia all’Inter”

Lautaro Martinez può andare al Barcellona, secondo Alfredo Pedullà, perché i catalani hanno fatto un’offerta importantissima di ingaggio all’argentino. Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, svela le cifre di ingaggio e la richiesta di trattare con l’Inter.

LA TRATTATIVA – Alfredo Pedullà vede altre contropartite per Lautaro Martinez: «Per quanto riguarda Arthur credo che Inter e Barcellona stiano facendo delle valutazioni che vadano oltre lui, perché è una cosa bloccata. Le cifre sono incredibili, quelle accettate: parliamo di un’offerta di ingaggio di tredici milioni di euro netti più bonus a salire per Lautaro Martinez. Non sono più otto-dieci milioni, parliamo di tredici milioni a salire: all’Inter avrebbe uno scatto che lo avrebbe fatto andare oltre i tre milioni a stagione dalla prossima estate. Le cifre sono inedite, nuove e definitive: può arrivare a quindici milioni fra un paio d’anni con i bonus. È anche un modo per dire che lo vogliono al di là di tutto e un ringraziamento per aver messo in cima alle preferenze giocare con Lionel Messi».

LA RICHIESTA – Pedullà svela altri dettagli: «L’entourage di Lautaro Martinez ha memorizzato e accettato. Ha chiesto una cortesia: non andare in rotta di collisione con l’Inter. C’è la clausola che il Barcellona non vuole pagare, i discorsi vanno non su Arthur ma su Nélson Semedo, Arturo Vidal ed Emerson, un terzino di grande prospettiva. Però l’offerta di ingaggio è definitiva, mentre Joao Cancelo non è un obiettivo dell’Inter. Non ci pensa perché, quando l’avrebbe dovuto riscattare, ha scelto la Juventus e non ha fatto bene. La situazione Lautaro Martinez è scandita, dobbiamo solo aspettare la conference call fra le due società per l’accordo».