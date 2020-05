FIGC, pronto il nuovo testo del protocollo. La Serie A ha ancora spiragli?

La FIGC invierà a breve il protocollo sanitario di garanzia aggiornato, dopo le richieste di lunedì del Comitato tecnico scientifico. “Sport Mediaset” annuncia che la volontà comune sarebbe di arrivare a un accordo per la ripresa della Serie A, nonostante le perplessità del martedì appena concluso.

SERIE A, QUALE FUTURO? – La FIGC ha definito le correzioni da fare al protocollo sanitario di garanzia. Si è deciso di accettare le richieste del Comitato tecnico scientifico, compresa la quarantena di gruppo in caso di positività al Coronavirus di un solo giocatore. Lo riporta Sport Mediaset, che aggiunge come a breve il testo modificato sarà inviato ai due ministri, Roberto Speranza (Salute) e Vincenzo Spadafora (Sport). Il passo successivo è l’incontro fra il premier Giuseppe Conte e i presidenti di FIGC (Gabriele Gravina) e Lega Serie A (Paolo Dal Pino). L’augurio è di trovare un accordo per la ripresa del campionato, ossia una data. C’è la volontà di arrivare a un punto d’incontro attraverso il dialogo, dopo le perplessità di giornata soprattutto dei medici sportivi. Si dovrà attendere per capire se la curva dei contagi continuerà il trend al ribasso, ma forse la FIGC e il Governo possono ancora arrivare a un accordo realistico sulla ripresa della Serie A.