Balogun, pronta l’offerta dell’Inter. La proposta per l’Arsenal

Falorin Balogun è valutato tanto dall’Arsenal di Mikel Arteta, l’Inter deve adottare soluzioni fantasiose. Dai quotidiani inglesi arriva una possibile soluzione nerazzurra per lo statunitense.

FANTASIA – L’offerta per Falorin Balogun che l’Inter potrebbe fare all’Arsenal sarebbe piuttosto fantasiosa. Mikel Arteta e il club londinese credono nel giocatore, lo valutano più di 50 milioni di euro e lo porteranno nel tour negli Stati Uniti. I nerazzurri non possono arrivare alla cifra richiesta, per questo motivo vorrebbero inserire una clausola di riacquisto per i Gunners o eventualmente una percentuale sulla rivendita futura. I 22 gol in Ligue 1 dello scorso anno non aiutano di certo l’Inter.

Fonte: standard.co.uk