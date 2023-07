Onana-Manchester United, ci siamo! Accordo imminente. I dettagli

Andre Onana-Manchester United, l’affare sarebbe fatto a seguito dell’offerta finale dei Red Devils accettata dall’Inter per il portiere camerunense.

AFFARE – Queste le parole di Fabrizio Romano in un video pubblicato sul proprio canale YouTube. «Andre Onana al Manchester United, ci siamo! L’affare è finalmente fatto dopo l’offerta finale dal Manchester United accettata dall’Inter. L’accordo è ora imminente, impostato per essere firmato con tutti i documenti da controllare, ma con un contratto a lungo termine per Andre Onana. Un accordo in vigore tra Inter e Manchester United. E il giocatore che ha voluto davvero provare questa esperienza in Premier League con Erik ten Hag. È molto felice all’Inter ma poi, quando il Manchester United è arrivato, è stato impossibile per lui dire no. Quindi accordo in vigore per Onana al Manchester United. Nuovo portiere per ten Hag. Secondo acquisto dell’estate dopo Mason Mount e ora il Manchester United si concentrerà su un nuovo attaccante e possibilmente un nuovo difensore centrale, ma Onana è in arrivo. Ci siamo!».