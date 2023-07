Balogun, l’Inter riparte da lui per il dopo Lukaku. Un solo indugio – TS

Fra i nomi attenzionati dall’Inter per l’attacco il primo è quello di Balogun. TuttoSport spiega la situazione del calciatore, le cifre richieste, e la preoccupazione dei nerazzurri.

PRESUPPOSTI – Salutato Romelu Lukaku l’Inter inizia a stilare la lista di nuovi profili per l’attacco che possano sostituirlo. Secondo quanto emerge da TuttoSport il primo nome scritto sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Folarin Balogun. Piero Ausilio e Dario Baccin, infatti, hanno apprezzato le performance del calciatore nella stagione trascorsa al Reims, prima di tornare all’Arsenal. Per questo motivo l’Inter ha chiesto, già da qualche tempo, informazioni sull’attaccante e sui costi dell’operazione che lo porterebbe a Milano. Le cifre richieste dall’Arsenal (40 milioni di euro) sono simili a quelle pretese dal Chelsea per Lukaku, al contrario del costo d’ingaggio. Quello di Balogun, infatti, è più basso: 3,5 milioni di euro che diventerebbero circa 5 lordi grazie al Decreto Crescita. La formula con la quale l’Inter potrebbe riuscire a portare a casa l’attaccante anglo-americano è la stessa sviluppata per il belga: un prestito con obbligo di riscatto. I presupposti, dunque, ci sono tutti ma i nerazzurri indugiano su una questione. Aggiungere all’organico Balogun significherebbe per i nerazzurri avere in attacco due attaccanti, lui e il nuovo acquisto Marcus Thuram, alle primissime armi in Serie A. Per questo motivo i profili attenzionati dalla dirigenza di Viale della Liberazione non si fermano all’attaccante dell’Arsenal.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino