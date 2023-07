Inter, casting post-Lukaku aperto: due nomi in seconda fila – CdS

Tanti, tantissimi i nomi che stanno spuntando nelle ultime ore come alternative per Romelu Lukaku nell’attacco dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, due di questi sono entrati nella lista anche se al momento sono un passo indietro rispetto a nomi come Folarin Balogun o Alvaro Morata.

ULTERIORI ALTERNATIVE – Dopo aver mollato Romelu Lukaku, adesso l’Inter è alla ricerca di un attaccante che possa prenderne il posto. Tra i tanti nomi usciti nelle ultime ore, due di questi sono in lista anche se al momento le probabilità di vederli in nerazzurro non sono altissime. Il primo è Jonathan David del Lille, il secondo è Gianluca Scamacca reduce da una stagione sottotono al West Ham. Al giocatore non dispiacerebbe tornare in Italia, ma resta da capire la valutazione che ne faranno gli inglesi dopo l’investimento dello scorso anno.

Fonte – Corriere dello Sport, Pietro Guadagno