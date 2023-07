Inter, chi è meglio per il dopo Lukaku? Un confronto tra i nomi sul tavolo

L’Inter è già all’opera per trovare il sostituto di Romelu Lukaku, con cui i rapporti sono definitivamente finiti. Analizziamo tutti i nomi sul tavolo per trovare quale sarebbe il più indicato.

CARNE AL FUOCO – Romelu Lukaku appartiene già al passato per l’Inter. I dirigenti nerazzurri non ne vogliono più sapere (così come quelli del Chelsea) e ora pensano già al futuro. Sul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta tanti nomi per sostituire l’ex numero 90. A partire da Folarin Balogun, 22enne dell’Arsenal fino a Rasmus Hojlund dell’Atalanta, passando per Alvaro Morata e Mehdi Taremi. Profili anche molto diversi da loro in molteplici aspetti, ed è per questo che li mettiamo a confronto per individuare il più indicato per sostituire Lukaku.

CARTE DIFFERENTI – Partiamo innanzitutto dal mero fattore anagrafico. I quattro nomi al vaglio della dirigenza Inter si dividono in due coppie opposte. Da un lato la linea dell’esperienza garantita, rappresentata da Mehdi Taremi del Porto e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, entrambi classe 1992. Pertanto più vecchi di un anno rispetto a Lukaku. Dall’altro lato si passa all’estremo opposto con la linea verde smeraldo. Perché sia Folarin Balogun dell’Arsenal che Rasmus Hojlund dell’Atalanta sono nati entrambi nel nuovo millennio. Lo statunitense dei Gunners è del 2001, mentre il danese dei bergamaschi è del 2003. Due profili più che giovani, in grado di garantire futuribilità e programmazione al reparto offensivo dell’Inter. A carte d’identità diverse corrispondono tuttavia valori economici ben differenti.

SCOMMESSE COSTOSE – Taremi e Morata sono i due giocatori più “anziani” del roster, e di conseguenza i più convenienti. L’iraniano del Porto potrebbe liberarsi per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, lo spagnolo addirittura per meno (clausola rescissoria da 12 milioni di euro). Cifre ben distanti da quelle che Arsenal e Atalanta pretendono per Balogun e Hojlund. Il primo ha un prezzo di circa 40-45 milioni di euro, il secondo anche di 50-60. Prezzi superiori a quello che l’Inter aveva concordato col Chelsea per Lukaku, già di per sé fuori budget. Bisogna tuttavia considerare anche l’aspetto dell’ingaggio.

UNO DA ESCLUDERE – Dei quattro, Morata è l’attaccante con lo stipendio superiore. Attualmente guadagna 9 milioni di euro netti all’Atletico Madrid, che scenderebbero a 6 in caso di rinnovo. Meno di quanto avrebbe percepito Lukaku (tra i 7,5 e gli 8,5 netti a stagione, a seconda degli accordi), ma comunque molto per un profilo senza garanzie di una maglia da titolare. Sulla stessa falsariga si attestano invece Balogun e Taremi: secondo Capology.com, entrambi guadagnano 1,8 milioni di euro lordi a stagione. Una soglia che lascia ampi margini di miglioramento dall’Inter, così come vale per Hojlund. Che all’Atalanta guadagna 640mila euro lordi (sempre secondo Capology.com).

SCELTA FACILE – Per scegliere il profilo migliore tra i quattro individuati dall’Inter, bisogna considerare una visione d’insieme più ampia. E quindi anche il pesante ringiovanimento attuato dalla dirigenza nerazzurra in questa sessione di mercato. Motivo per cui andrebbero esclusi Taremi (nonostante i costi favorevoli) e Morata, che conosce bene la Serie A e per questo motivo piace a Simone Inzaghi. E non si possono poi escludere le difficoltà finanziarie del club di Viale della Liberazione. Pertanto, se è necessario sostenere una spesa importante, meglio farlo per un profilo giovane e futuribile. E in tal senso, Balogun scalda più di Hojlund. La trattativa con l’Arsenal sarebbe tutto tranne che facile, ma Marotta e Ausilio hanno già dimostrato di saper trovare le formule giuste per portare a casa i giocatori desiderati.