Ausilio e il Salisburgo: 3 indizi fanno una prova! Inter, spunta un nome − TS

Ausilio giovedì sera era all’Olimpico Roma per vedere il match tra giallorossi e Salisburgo di Europa League. Tra il DS dell’Inter e il club austriaco esiste un rapporto assolutamente non banale

SPUNTA UN DIFENSORE − Ausilio in missione a Roma. Il DS dell’Inter è stato avvisato giovedì sera all’Olimpico ad assistere al match di Europa League tra Roma e Salisburgo. Non è la prima volta che il dirigente nerazzurro si offra al cospetto del club della Red Bull. Già a novembre, in occasione della venuta del Salisburgo a Milano per la sfida di Champions contro il Milan, Ausilio si era incontrato con il DT Mario Gomez. Incontro replicatosi anche a Malta dove Inter e Salisburgo hanno disputato un amichevole nel mese di dicembre vinta dai nerazzurri 4-0. Insomma, esiste un canale preferenziale tra i due club. Ad Ausilio piacciono diversi giocatori di Jaissle: dal giovane ambito Okafor (valutazione superiore ai 35 milioni) fino ai vari Kjaergaard, Seiwald, Sucic e Gourna-Douath. Tutti nati tra il 2001 e il 2003. Ma Ausilio avrebbe messo anche gli occhi sul francese Soulet. Il ventitreenne difensore francese piace come possibile erede di Skriniar. È destro, ha ottime caratteristiche tecniche e fisiche e soprattutto un prezzo abbordabile attorno ai 15 milioni di euro. In estate ci aveva provato anche il Torino a portarlo in Italia.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini