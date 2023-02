Calhanoglu-Inter, amore corrisposto: rinnovo pronto! Cifre da top − CdS

Calhanoglu e l’Inter continueranno la loro storia d’amore. Il rinnovo per il turco vicinissimo, tant’è che la fumata bianca potrebbe arrivare nel giro dei prossimi giorni. Si parla di ingaggio con buon adeguamento

AMORE CORRISPOSTO − Hakan Calhanoglu è pronto a legarsi ancora all’Inter. L’amore tra le due parti è evidente e corrisposto. Da quel 22 giugno 2021 (giorno della firma), il turco si è progressivamente ritagliato un posto di estrema importanza sia nel gioco di Inzaghi che nel cuore dei tifosi nerazzurri. Calhanoglu è ormai diventato quasi un simbolo interista e nemico numero uno del suo ex Milan. Soprattutto in questa stagione, dove è anche maturato ulteriormente sostituendo Marcelo Brozovic nel ruolo di regista durante i suoi prolungati mesi di assenza. Proprio il croato, che a fine stagione potrebbe anche essere sacrificato. Calhanoglu rinnoverà fino al 2026 con ingaggio allungato a 6 milioni di euro con qualche bonus supplementare. Sia l’Inter che il giocatore vogliono chiudere il prima possibile. Si parla di chiusura a breve, addirittura anche prima del ritorno contro il Porto a Do Dragao.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno