Audero sulla lista dell’Inter e non solo: possibile testa a testa − SM

Emil Audero resta sulla lista dell’Inter come dodicesimo. Il portiere della Sampdoria è però ambito in Serie A anche da un altro club

BAGARRE − Preso Sommer, l’Inter lavora anche sul secondo portiere. Riemerge il profilo di Audero, retrocesso nell’ultima stagione con la Sampdoria in Serie B. Si lavora sul prestito, ma non c’è solo l’Inter sull’estremo difensore di origini indonesiane. Come riferisce Sport Mediaset, anche la Lazio ha messo nel mirino Audero come possibile erede di Maximiano, che è in procinto di ritornare in Spagna tra le fila dell’Almeria.