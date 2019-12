Amrabat sempre più verso Napoli: Inter, sfuma un obiettivo di mercato?

Stando a quanto riporta “TuttoMercatoWeb”, il Napoli sarebbe a un passo dalla definizione di Amrabat per il mercato di giugno: salta un obiettivo di mercato dell’Inter?

I DETTAGLI – Amrabat sempre più verso il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis sta per chiudere per il centrocampista dell’Hellas Verona: 15 milioni di euro più 1 di bonus la cifra pattuita. Prima, però, il club gialloblu dovrà riscattare dal Bruges il calciatore per 3 milioni e mezzo di euro. Ma per il mercato di giugno sembra tutto fatto per il passaggio di Amrabat al Napoli: dopo gli approcci da parte dell’Inter, i partenopei sembrano aver fatto lo sprint decisivo per il centrocampista.

Fonte: Marco Conterio – TuttoMercatoWeb.