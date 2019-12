Inter, nuovo nome per il centrocampo: obiettivo Weigl se salta Vidal

Come riporta “GianlucaDiMarzio.com”, l’Inter ha messo gli occhi su Julian Weigl del Borussia Dortmund: il tedesco rappresenta l’alternativa ad Arturo Vidal, viste le difficoltà nel sbloccare la trattativa con il Barcellona

PIANO B – Arturo Vidal è l’obiettivo numero uno per il centrocampo, ma l’Inter si guarda attorno. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per regalare ad Antonio Conte il cileno e sta intensificando i contatti con il Barcellona. I Blaugrana, però, non cedono e i nerazzurri hanno già individuato il piano B: Julian Weigl del Borussia Dortmund. Il preferito in casa Inter resta sempre l’ex Juventus, ma il club catalano non ha intenzione di privarsene e ci sono delle difficoltà nel trovare la formula giusta.

LO SCENARIO – La società di Steven Zhang non vuole quindi farsi trovare impreparata qualora dovesse saltare la trattativa per Vidal. C’è assoluto bisogno di un rinforzo a centrocampo, reparto colpito più degli altri da infortuni, e il 24enne potrebbe fare al caso di Antonio Conte, che chiede a gran voce un aggiunta in mezzo per poter continuare a competere ad alti livelli. Il cileno è l’obiettivo numero uno, ma l’Inter ha già pronta l’alternativa. E chissà che questa notizia non possa smuovere le acque sull’asse Milano-Barcellona.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com.