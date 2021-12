Alvarez, dalla Spagna conferme: rivale per l’Inter. Il River fissa il prezzo

Julian Alvarez resta un forte obiettivo per l’attacco dell’Inter, ma la concorrenza continua ad aumentare. Secondo quanto confermato dal giornale spagnolo Mundo Deportivo, anche il Barcellona ha fatto dell’argentino una priorità. Il River Plate fissa il prezzo.

LOTTA SERRATA – 21 gol, 14 assist e 44 partite all’età di 21 anni. Questi i numeri di Julian Alvarez, che ha stupito tutti nella sua ultima stagione con il River Plate. L’intenzione del giocatore è quella di fare il grande salto in Europa, con diversi club pronti ad acquistarlo. Tra questi anche l’Inter, la quale ha già avuto contatti con il club argentino. Al momento il contratto dell’attaccante scade il 31 dicembre del 2022 (tra un anno esatto) e il River Plate non sembra essere disposto ad accettare offerte inferiori ai 25 milioni della sua clausola risolutoria. Al lotto delle concorrenti si è aggiunto anche il Barcellona che – stando a quanto filtra dalla Spagna – è disposta a versare per intero la cifra della clausola e bruciare la concorrenza. Nerazzurri compresi.