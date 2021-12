Inter-Cagliari, l’orario di apertura dei cancelli: tutte le info utili

Domenica alle 20.45 andrà in scena a San Siro Inter-Cagliari, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società nerazzurra ha comunicato le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo stadio.

APERTURA CANCELLI – Con il fischio d’inizio di Inter-Cagliari in programma alle 20.45, i cancelli di San Siro apriranno alle 18.15. Secondo quanto comunicato dalla società, l’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio a ridosso dell’orario di apertura al fine di agevolare le operazioni di afflusso. Tutti gli spettatori si dovranno sottoporre ai necessari controlli di sicurezza.

MISURE ANTI-COVID – Per Inter-Cagliari, la società ricorda come l’accesso allo stadio sia possibile previa esibizione del biglietto del match, di un documento di identità e del Green Pass Rafforzato (possibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura). All’interno dello stadio sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’impianto.