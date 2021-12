FOTO – Inter-Cagliari, i nerazzurri si allenano sfidando un clima rigido

Inter-Cagliari si avvicina e i nerazzurri continuano il lavoro ad Appiano Gentile (QUI le ultime), sfidando un clima molto rigido. Tanti sorrisi per gli uomini di Inzaghi che contro i rossoblù vogliono subito rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta in Champions League con il Real Madrid

RIMETTERSI IN MOTO – Inter-Cagliari è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta in Champions League con il Real Madrid, anche per non perdere terreno nei confronti delle agguerritissime avversarie.

⚽️ | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterCagliari ❄️ Tutte le foto qui 📷👉 https://t.co/VhJuJJHMkC pic.twitter.com/jbsd3EV67r — Int❄️r 🏆🇮🇹 (@Inter) December 10, 2021

SORRISI – L’Inter, dunque, si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile, sfidando il clima rigido dopo le ultime nevicate che hanno interessato la Lombardia. Tanto lavoro per il gruppo di Inzaghi ma anche molta serenità e sorrisi.