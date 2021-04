Aguero è in scadenza di contratto col Manchester City e sarà uno degli svincolati di lusso per la prossima estate. Più volte si è parlato dell’Inter come opzione per il Kun, ma stando a TyC Sports la squadra dalla Serie A sarebbe la Juventus, che duella col Barcellona.

SI ALLONTANA – Sergio Aguero difficilmente vestirà la maglia dell’Inter. Il Kun lascerà il Manchester City a fine stagione, da svincolato, dopo dieci anni in Inghilterra. Dovrebbe però essere il Barcellona il suo prossimo club, stando a TyC Sports in Argentina. L’attaccante è molto vicino a firmare il contratto, dopo le trattative degli ultimi giorni, per un biennale. L’alternativa è dalla Serie A, ma non l’Inter: la Juventus, che darebbe uno stipendio superiore. Per Aguero a breve arriverà una decisione, ma i nerazzurri sono quasi da escludere.