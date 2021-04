Criscitiello, direttore di Sportitalia, continua a tuonare contro i club che hanno deciso di aderire alla Superlega (vedi articolo). Il giornalista, nel corso di “Monday Night” su Sportitalia, critica l’Inter e usa due esempi sui nerazzurri.

COMMENTO CONTRARIO – Michele Criscitiello è contro la Superlega. Il giornalista fa due esempi per spiegare come sia sbagliato: «Se l’Inter dà tre milioni di euro ad Andrea Pinamonti, se l’Inter sta pagando ancora Luciano Spalletti non è un problema di Champions League, di FIFA, di UEFA o di Superlega. È che gli investimenti si possono sbagliare ma ti assumi imprenditorialmente le tue responsabilità. Non è che passi alla Superlega».