Aguero possibile colpo a 0 dell’Inter? Ricostruiamo lo scenario (con Messi e Lautaro)

Foto 129868262

Aguero potrebbe essere il colpo a sorpresa del prossimo mercato. Magari dell’Inter? Lo scenario ipotizzato (forse spingendosi un po’ oltre) è piuttosto suggestivo, soprattutto perché coinvolge i connazionali Messi e Lautaro Martinez. Proviamo a ricostruire insieme la situazione

STELLE ARGENTINE – Il contratto di Sergio “El Kun” Aguero con il Manchester City scadrà il 30 giugno 2021. E se entro gennaio non dovesse arrivare il ricco rinnovo, il classe ’88 argentino dal 1° febbraio potrà negoziare con altri club. Il suo potrebbe essere uno dei trasferimenti più rumorosi della prossima finestra estiva in quanto a parametro zero. Come l’amico e connazionale Lionel Messi, che potrebbe finalmente lasciare la Spagna. E non è detto che il loro futuro non sia legato a quello di un altro argentino, probabilmente erede nella Nazionale Argentina (e non solo?). Si tratta ovviamente di Lautaro Martinez, sogno non troppo velato del Barcellona, soprattutto in caso di post-Messi. E Messi, a quel punto, potrebbe unirsi proprio al City. E Aguero? Beh, l’ipotesi Inter non è da escludere. In attesa di capire come recupererà dall’infortunio. Lo scenario che parte dall’Inghilterra, passa per l’Argentina e la Spagna, e arriva in Italia, è questo. Troppi condizionali, troppi giri. Oggi. Chissà a febbraio…