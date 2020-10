Pirlo: “Conte uno dei miei modelli. Juventus? Un punto di forza…”

Pirlo

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell’UEFA. Il neo tecnico ha quindi parlato di alcuni suoi modelli tra cui Antonio Conte, allenatore dell’Inter.

MODELLI – Andrea Pirlo non ha dubbi: «Ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori. Da Lucescu, che è stato uno dei primi a Brescia, un maestro, a Lippi, Ancelotti, Conte, allo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali e sono contento di aver lavorato con loro, cercherò di prendere qualcosa da ognuno».

PUNTO DI FORZA – Pirlo ha poi parlato di quell che potrebbe essere un punto di forza della sua Juventus: «I senatori li ho trovati molto disponibili, forse per loro non è stato facile all’inizio vedermi come allenatore, ma nel giro di pochissime ore hanno capito quale fosse il mio ruolo rispetto a quello che mi vedevano prima, è stato subito facile cambiare questo atteggiamento. Mi possono aiutare molto perché sanno cosa vuol dire giocare alla Juve, cosa vuol dire vincere e anche aver lavorato con me negli anni in cui abbiamo giocato insieme. Sanno lo spirito che voglio portare a questa squadra, saranno di grande aiuto nella stagione».

