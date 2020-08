Ag. Lautaro Martinez: “Ha altri 3 anni con l’Inter, sta bene lì! Barcellona…”

Lautaro Martinez, negli ultimi mesi, è stato accostato più volte al Barcellona. Il suo agente, Carlos Alberto “Beto” Yaqué, intervistato dalla trasmissione radiofonica argentina La Figura de la Cancha, ha però ridotto non di poco le voci sui catalani. Da parte sua una chiara conferma di come il Toro può restare all’Inter.

NON SE NE VA? – Per Lautaro Martinez, soprattutto sulla stampa catalana, durante il lockdown sembrava esserci la certezza di un trasferimento al Barcellona. La clausola da centoundici milioni di euro è scaduta da un mese, i blaugrana non l’hanno voluta pagare. L’agente dell’attaccante, Carlos Alberto Yaqué, lancia una grande apertura alla sua permanenza in nerazzurro: «La storia del trasferimento di Lautaro Martinez è stata soprattutto un qualcosa della stampa. Lui ha altri tre anni di contratto e sta molto bene all’Inter. Ha avuto, per fortuna, una stagione molto buona. Ora c’è ancora l’Europa League, speriamo che possa arrivare alla finale con l’Inter. Non ho mai dato particolari consigli a Lautaro Martinez, né ha fatto grossi errori lui. Da sempre è un giocatore molto completo, sin da quando era piccolo: all’inizio andava un po’ troppo a terra e faceva alcuni falli non necessari, però col passare del tempo si è rivelato un ragazzo molto bravo ad apprendere rapidamente. Da lì in avanti ha acquisito tutte le virtù che dimostra oggi in campo».

