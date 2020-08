Inter-Bayer Leverkusen, Conte pensa a un cambio in difesa: le ultime – Sky

Inter-Bayer Leverkusen è la sfida in programma lunedì alle 21.00 a Dusseldorf e valida per i quarti di finale di Europa League. Secondo Matteo Barzaghi, Conte potrebbe effettuare un cambio in difesa rispetto alla sfida con il Getafe. Di seguito le sue dichiarazioni

FIDUCIA? – Inter-Bayer Leverkusen è la sfida in programma lunedì 10 agosto alle ore 21.00, valida per i quarti di finale di Europa League. Antonio Conte, che può contare su una super difesa, potrebbe ridare fiducia a Milan Skriniar: «La difesa è uno dei fattori che sta permettendo all’Inter di fare la differenza. Abbiamo detto che è la migliore squadra a livello difensivo della Serie A. Se andiamo indietro negli ultimi 10 anni vediamo che sì, è stata una delle migliori, ma non la migliore. L’anno scorso da questo punto di vista andò bene. Domattina l’Inter vola in Germania, oggi allenamento mattutino e tamponi per garantire la piena sicurezza prima di viaggiare. Poi sarà Inter-Bayer Leverkusen e, a proposito di difesa, insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni potrebbe esserci Skriniar al posto di Diego Godin».